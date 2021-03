I nuovi Samsung A52 e A72 sono due ottimi smartphone mid-range del produttore sudcoreano, che hanno migliorato di molto l’offerta dell’azienda nella loro fascia di prezzo. Le feature proposte e la qualità costruttiva in generale sono migliorate, permettendo ai device di fare un grande salto di qualità anche da quel punto di vista.

Purtroppo però Samsung ha deciso di risparmiare su un accessorio, in particolare il caricabatterie di Galaxy A52 che sarà in grado di offrire una ricarica dalla potenza massima di 15 W, usando in pratica lo stesso caricabatterie utilizzato lo scorso anno con Galaxy A51. L’esperienza d’uso comunque possiamo dire che sia migliorata, in quanto la batteria di Galaxy A51 aveva soltanto 4000 mAh di capienza e un massimo di 15 W di velocità di ricarica.

In questo caso perlomeno Galaxy A52 ha la possibilità, con un caricabatteria più potente, di essere caricato a una velocità maggiore mentre il suo fratello maggiore, Galaxy A72, avrà nella scatola direttamente un caricatore da 25 W, proprio come il modello che l’ha preceduto.

Ovviamente questa piccola mancanza non rende Samsung Galaxy A52 un cattivo telefono, tutt’altro, ma è una cosa sicuramente da considerare nel caso stiate decidendo quale dei due comprare. Nel caso in cui abbiate bisogno di un dispositivo che senza nuovi accessori è in grado di essere pronto all’uso più velocemente allora probabilmente vale la pena acquistare Galaxy A72. In ogni caso, come visto in precedenza, Samsung si è fatta apprezzare per il supporto software di ben 4 anni, una sorta di rarità nel mondo Android.

