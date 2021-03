Da tempo ormai si susseguono indiscrezioni secondo cui Xiaomi sarebbe pronta a lanciare un nuovo smartphone di fascia media dotato del supporto alla connettività 5G: stiamo parlando di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, device che nelle ultime ore è stato oggetto di una nuova interessante anticipazione che potrebbe svelarci il suo prezzo in Europa.

Il condizionale, ovviamente, è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità ma, volendo dare un po’ di fiducia a quanto riportato da deaIntech, il device nel Vecchio Continente potrebbe essere venduto a circa 400 euro.

In particolare, secondo un rivenditore il prezzo relativo ad una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata (nella colorazione Truffle Black) sarebbe 408,18 euro, confermando quello della precedente generazione (Xiaomi Mi 10 Lite 5G è stato lanciato in Europa a 349 euro in versione 6 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata e a 399 euro in versione 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata).

Le probabili caratteristiche principali di Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Lo smartphone in questione, il cui numero di modello dovrebbe essere M2101K9G, potrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 775G e vantare uno schermo AMOLED con refresh rate a 90 Hz, feature sempre più comune anche tra i modelli di fascia media.

Tra le altre feature di Xiaomi Mi 11 Lite 5G potremmo trovare una batteria da 4.250 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W, oltre che alla ricarica inversa), l’interfaccia MIUI 12 basata su Android 11 ed una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (accompagnato probabilmente da un sensore ultra grandangolare e da un sensore macro).

Purtroppo al momento Xiaomi non ha fornito informazioni su quando questo suo nuovo smartphone di fascia media sarà lanciato ma è probabile che ciò avverrà nel giro di qualche settimana.

Sarà interessante scoprire come se la caverà dal punto di vista fotografico, trattandosi di uno degli aspetti che potrebbero determinare il suo successo.

