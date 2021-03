Google sta cercando una nuova soluzione per integrare gli annunci pubblicitari su Discover, il servizio che l’azienda di Mountain View dedica alla ricerca di notizie e contenuti legati alle preferenze dell’utente.

I caroselli di Discover

Come anticipato, questo nuovo formato di presentazione degli annunci pubblicitari di Google Discover si configura con un’interfaccia a schede che mantiene inalterata la struttura dello stesso flusso di notizie.

Ma rispetto alle schede singole, il formato base di tale soluzione già visto in precedenza, si configura ora una sorta di carosello formato da più immagini che scorrono automaticamente (a mo’ di storie, per intenderci) e permettono all’utente di visualizzare in una medesima casella più annunci pubblicitari, eventualmente selezionabili con appositi pulsanti.

Ecco un paio di esempi:

Come immaginabile, oltre a poter usare i tasti e attendere il cambio automatico a tempo, per cambiare pagina con un’implementazione di questo tipo è possibile fare anche degli swipe. Il problema, se così possiamo definirlo, sta tuttavia nel fatto che, per via dell’integrazione di Google Discover, su vari smartphone piazzato a sinistra della schermata principale, non è affatto raro scorrere fuori dal servizio stesso, rendendo poco fruibile la soluzione.

Comunque, staremo a vedere se Google opterà per altre vie o meno per meglio implementare il tutto.

Potrebbe interessarti anche: Google Discover si prepara a dare il benvenuto a YouTube Shorts