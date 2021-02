Lo scorso agosto il team di Google Discover ha iniziato a pubblicare dei “brevi video” per consentire agli utenti di raggiungere rapidamente determinate pagine web, video regolari e in seguito storie basate sullo standard AMP e nelle scorse ore ha dato il via ai test di link per YouTube Shorts (servizio che negli Stati Uniti farà il suo esordio nel mese di marzo) e altri contenuti in formato breve.

La piattaforma YouTube Shorts sarà accessibile pure da Google Discover

Le schede presentano il logo di YouTube nell’angolo in alto a sinistra mentre il titolo del video viene visualizzato sotto e se si tocca si apre immediatamente l’app YouTube e un nuovo player a schermo intero, attraverso il quale è possibile mettere Mi piace o Non mi piace, vedere commenti, condividere, leggere la descrizione, segnalare o inviare un feedback. Gli utenti possono anche passare ad un nuovo cortometraggio con uno swipe verso l’alto e tornare indietro con uno scorrimento verso il basso.

Una volta tornati in Google Discover, gli utenti hanno la possibilità di selezionare un’apposita opzione per non visualizzare più questo messaggio dal menu mentre il relativo carosello viene mostrato accanto a quello per le “Storie” AMP.

Previous Next Fullscreen

Il carosello in questione mostra 10 video e c’è un riferimento ai contenuti mostrati (“i cortometraggi di YouTube” durano fino a 15 secondi e sono creati utilizzando una speciale “Shorts camera” che attualmente è disponibile soltanto in India).

Accessibile dal menu Crea nella barra inferiore dell’app YouTube, questo nuovo “strumento per la creazione di video in formato breve” consente agli utenti di selezionare la musica, regolare la velocità e impostare un conto alla rovescia durante la registrazione.

Nell’annunciare che la speciale videocamera e la versione beta di YouTube Shorts stanno per arrivare negli Stati Uniti, il team di Google ha reso noto che il player della piattaforma può già vantare oltre 3,5 miliardi di visualizzazioni giornaliere a livello globale.

Il nuovo carosello di Google Discover è ancora in fase di test e non vi sono informazioni su quando sarà implementato a livello globale.