Sono sempre di più le applicazioni che supportano la Dark Mode, e sempre di più gli utenti che la richiedono, specie per quelle app e quei servizi sui quali si è soliti trascorrere più tempo, come i Social. La modalità scura, infatti, offrirebbe diversi vantaggi: anzitutto, permetterebbe a quei dispositivi dotati di schermo OLED o AMOLED di durare più a lungo, proprio perché i pixel vengono “spenti”.

Un altro vantaggio della modalità scura è il minor affaticamento della vista, soprattutto quando si utilizza lo smartphone a lungo. Questo è però un dato molto soggettivo e, anzi, forse non propriamente la soluzione ideale per chi soffre di astigmatismo. Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università della Columbia Britannica, infatti, il testo chiaro su sfondo scuro peggiorerebbe l’astigmatismo e renderebbe il testo più difficile da leggere, costringendo le persone a strizzare di più gli occhi per correggere il problema.

E’ anche vero che la scelta di applicare o meno la Dark Mode possa in molti casi dipendere dal gusto personale, più che dai vantaggi che questa modalità offrirebbe. Ora, tra le app Social che permettono di attivare la modalità scura c’è anche Instagram. L’attivazione di questa modalità può avvenire attivando la modalità scura a livello di sistema. Ciò significa che il tema di Instagram sarà lo stesso di quello applicato a livello di sistema e se avete programmato l’attivazione della Dark Mode a una particolare ora del giorno, per esempio, allora anche l’app di Instagram cambierà i propri colori in quel particolare momento della giornata.

Come attivare la Dark Mode su Instagram Web

Sappiamo che, per un motivo o per un altro, molte persone si trovano spesso a utilizzare Instagram dal Web. Se pensate che non sia possibile attivare la modalità scura anche sulla versione Web del noto Social di Mark Zuckerberg, allora vi state sbagliando. A seguire, infatti, vi mostreremo un piccolo trucchetto che vi permetterà di attivare la Dark Mode anche su Instagram Web.

Prima di fare una qualsiasi cosa, assicuratevi di aver già effettuato l’accesso al vostro profilo Instagram dal Web. Per attivare la modalità scura non dovete fare nulla di complicato, né toccare qualcosa nelle impostazioni del vostro profilo o del vostro computer. Molto più semplicemente, vi basterà incollare una URL nella barra di ricerca del vostro browser. Copiate e incollate l’URL sottostante per accedere alla versione Web di Instagram con modalità scura già attiva!

https://www.instagram.com/?theme=dark

Come potete notare, il tema scuro investe tutte le varie sezioni dell’app, ma ogni volta che aggiornerete la pagina tornerà automaticamente il tema chiaro. Assicuratevi, dunque, di avere sempre questa URL sotto mano o scegliete di fare qualcosa di ancora più pratico: aggiungetela ai vostri preferiti per accedere facilmente e velocemente a questa particolare versione di Instagram Web.