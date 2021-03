Nel corso degli anni un servizio come Google Maps si è evoluto fino a diventare imprescindibile per milioni di utenti, grazie alla possibilità di avere informazioni sempre aggiornate e di qualità su quello che ci circonda, a partire dai ristoranti nelle vicinanze o dai negozi aperti, informazioni più che mai importanti in questo periodo.

Nonostante l’impegno profuso da Google può comunque succedere che le informazioni non siano aggiornate, vista la rapidità con cui le attività chiudono, le strade cambiano e i paesaggi mutano, per cause naturali o a causa degli interventi dell’uomo. Per consentire a chiunque di portare il proprio contributo al mantenimento dello status raggiunto, Google Maps offre da oggi tre nuove funzioni, pensate per rendere il servizio ancora d più semplice da utilizzare.

Tre nuovi modi di aggiornare Google Maps

Da tempo è possibile lasciare recensioni a supporto delle attività locali, farcendole di foto e di informazioni relative agli orari di apertura, a chiusure straordinarie e altre informazioni simili. Google però cambiare le cose, portandole al livello successivo. A partire dal mese prossimo gli utenti degli Stati Uniti potranno unirsi alle Local Love challenge per aggiungere voti, recensioni e immagini per valorizzare le attività locali che frequentano abitualmente.

In questo modo Google conta di riuscire ad aggiornare i dati relativi a 100.000 attività commerciali, utilizzando inoltre i feedback raccolti per realizzare iniziative simili in altri Paesi in un prossimo futuro.

Non c’è niente di meglio di una serie di immagini per testimoniare al meglio la bellezza di un paesaggio, la vastità della scelta di un buffet, la bellezza delle camere di un hotel o quanto possa essere affollato il parcheggio dei percorsi naturalistici più popolari nel weekend.

Presto sarà possibile fornire anche questo tipo di contributi senza dover necessariamente lasciare una recensione. Basterà caricare l’immagine e includere un breve testo che la descrive, senza dover esprimere giudizi o dare punteggi. Sarà sufficiente entrare nella scheda aggiornamenti di un locale o di una attività e caricare la propria testimonianza, senza limitazione alcuna.

Quante volte vi è capitato di seguire le indicazioni della funzione navigatore di Google Maps e ritrovarvi “in mezzo al nulla” perché le mappe non sono aggiornate, magari a causa di nuove strade, deviazioni o modifiche importanti? Anche questa cosa sta per cambiare, visto che chiunque potrà segnalare cambiamenti alle strade esistenti o aggiungerne di nuove.

Allo stesso modo diventa semplice segnalare il cambiamento del nome delle strade, il cambiamento del senso di marcia, chiusure anche temporanee, con date e orari, con le motivazioni delle chiusure. Ovviamente Google sottoporrà le modifiche a una revisione prima di renderle pubbliche, per assicurarsi che la qualità delle segnalazioni rimanga altissima e le indicazioni siano accurate.

Questa novità sarà rilasciata nel corso dei prossimi mesi negli oltre 80 Paesi nei quali è già possibile effettuare segnalazioni in merito ai cambiamenti relativi alle strade. Google ricorda che negli ultimi sei anni il 70% delle recensioni e dei contributi è stato possibile grazie al programma Guide Locali, vero pilastro dell’intero servizio.

