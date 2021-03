Sono disponibili nuovi aggiornamenti per Huawei P Smart 2021, Huawei P Smart+ 2019, HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR V20.

Huawei P Smart 2021 e P Smart+ 2019 si aggiornano con le patch di gennaio

Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei P Smart 2021 e Huawei P Smart+ 2019, introducendo le patch di sicurezza di gennaio 2021 (con la risoluzione di diversi problemi di vario livello, inclusi 4 critici).

L’aggiornamento per Huawei P Smart 2021 ha un “peso” di 315 MB e porta EMUI 10.1 alla versione 10.1.1.166 with mentre quello per Huawei P Smart+ 2019 ha un “peso” di 100 MB e porta EMUI 10.0 alla versione 10.0.0.182.

HONOR 20, 20 Pro e V20 si aggiornano alla Magic UI 4.0 globale

Il team di HONOR ha già confermato che i device meno recenti continueranno a ricevere aggiornamenti così come da programmi e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un update che porta la versione stabile di Magic UI 4.0 globale su HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR V20.

Questa versione software è già disponibile per i modelli commercializzati in Cina ed arriva ora anche sulla variante internazionale: l’update in questione ha un “peso” di 1,84 GB e porta il firmware alla versione 11.0.0.138.

Questa versione software è basata su EMUI 11, che è a sua volta un’interfaccia basata su Android 10 ma priva dei servizi di Google (ciò a seguito del ban commerciale inflitto dagli Stati Uniti e delle conseguenti misure).

Tra le novità su cui potranno contare gli utenti con questo aggiornamento vi sono i temi artistici, la collaborazione multischermo, animazioni più fluide, una nuova app per gli appunti, le suonerie ritmiche, un miglioramento della gestione della privacy e della sicurezza.

Come scaricare gli update

Tali update, non appena saranno disponibili, potranno essere scaricati ed installati direttamente dallo smartphone. I più impazienti possono controllare la sua disponibilità andando nel menu delle Impostazioni, accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti ed effettuando un controllo manuale.