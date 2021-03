Se siete interessati ad acquistare Samsung Galaxy S21+ o Samsung Galaxy S21 Ultra fareste bene a dare un’occhiata alla nuova offerta Unieuro: in combinazione con la promozione Samsung consente di portarsi a casa lo smartphone non con uno, ma con due regali. Andiamo a scoprire come funziona.

Samsung Galaxy S21+ e S21 Ultra regalano Galaxy Tab A7 e Galaxy Buds Live o Pro

Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra possono essere acquistati sul sito Unieuro a rispettivamente 1079 e 1279 euro, vale a dire il loro prezzo di listino, ma con due omaggi: la catena include nella cifra il tablet Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi (SM-T500), attualmente in vendita a 199 euro, mentre il produttore sud-coreano vi spedirà a casa un paio di cuffie Samsung Galaxy Buds Live o Samsung Galaxy Buds Pro.

Per quanto riguarda Galaxy Tab A7 non dovrete fare nulla: aggiungendo uno dei due smartphone al carrello si unirà anche il tablet in modo automatico, e non dovrete fare altro che completare la transazione. Dovrete poi registrare l’acquisto (da effettuare entro il 21 marzo) sul sito Samsung entro il 18 aprile 2021 per riceverete a casa le Samsung Galaxy Buds Live (con S21+) o le Samsung Galaxy Buds Pro (con S21 Ultra). Qui potete trovare maggiori dettagli.

Se siete interessati vi lasciamo ai link per acquistare gli smartphone sul sito Unieuro o anche per dare solo un’occhiata: