Instagram è una delle piattaforme social più conosciute ed utilizzate al mondo e quando un gigante di questo calibro commette un errore è praticamente impossibile che passi inosservato: nelle scorse ore, a causa di un bug, un numero più ampio di utenti si è ritrovato con i Like nascosti.

Sì, avete letto bene: è appena andata in onda l’ennesima puntata della non troppo appassionante telenovela sui Like di Instagram. Era l’ormai lontano 2019 quando il popolare social network annunciava l’avvio di un test per nascondere il numero dei Mi Piace che normalmente gli utenti possono vedere sotto ai post altrui.

Nel corso del 2020 quel test è andato avanti senza particolari sussulti, ma nella giornata di oggi numerosi utenti di Instagram negli USA hanno visto spuntare la notifica visibile nello screenshot qui sotto, grazie alla quale sono stati resi edotti del test in corso e del fatto che da oggi in avanti il numero dei Like sarà visibile solo all’autore del post. Il tutto senza alcun annuncio ufficiale.

A quanto pare il tutto è stato causato da un bug che ha portato in data odierna ad un’espansione non intenzionale del test comunque in corso. Il tweet pubblicato dall’account verificato Instagram Comms recita testualmente: «We’ve been testing a new experience to hide likes on Feed posts. We unintentionally added more people to the test today, which was a bug — we’re fixing this issue and restoring like counts to those people as soon as possible».

A breve distanza ne è stato pubblicato un secondo che comunica l’avvenuto fix del bug citato e invita gli utenti a fare un refresh del feed per riportare la situazione alla normalità, con i Like nuovamente visibili. Insomma, il problema è stato di breve durata ed è già rientrato.

