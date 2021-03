Pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10, Note 10 Lite e tanti altri

È oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung, un evidente indizio di come continui il lavoro dell’azienda sudcoreana impegnata a migliorare i propri smartphone e ad offrire un’esperienza il più soddisfacente possibile a tutti i suoi clienti. Ecco quali smartphone – NdR, non sono pochi! – sono stati aggiornati oggi e quali sono le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy A50s si comincia ad aggiornare in Europa e riceve il firmware che, pur restando fermo alla One UI 2.5, porta con sé non poche novità, pure per i fotografi in mobilità: infatti sono state aggiunte le modalità Single Take e Night Hyperlapse, oltre a My Filtres, per migliorare i propri scatti e utilizzare così le funzioni presenti sulla gamma Galaxy S20. Presenti le patch di sicurezza Android di gennaio 2021.

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A7 2018 e Galaxy A41, al momento in fase in rilascio anche in Italia, ha un peso di oltre 200 MB e include, oltre a piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, le patch di sicurezza di gennaio 2021, proprio le ultime disponibili. Non ci può far che piacere che l’azienda si impegni a rilasciare le misure per garantire la sicurezza su Android per dispositivi non recenti.

Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e e Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e e Galaxy Tab S6 stanno cominciando a ricevere – e questa volta anche in Italia – un nuovo aggiornamento che porta con sé le novità della One UI 3.1 basata su Android 11. Le tante funzioni aggiunte dall’ultima versione della One UI comprendono il supporto a Google Discover in home screen, la possibilità di aggiungere effetti per le videochiamate anche in applicazioni di terzi parti e infine piccoli miglioramenti a livello grafico e di stabilità di sistema. Presenti comunque anche le patch di sicurezza Android aggiornate a marzo 2021.