TIM offre tre smartphone 5G con uno sconto

Gli smartphone scelti da TIM per la Festa della donna sono OPPO Reno 4 5G, OPPO Reno 4Z 5G e TCL 20 5G: i tre telefoni saranno disponibili da lunedì 1 marzo a lunedì 8 marzo 2021 nei rivenditori aderenti all’iniziativa ad un prezzo speciale (con uno sconto da 100 euro a 220 euro rispetto al prezzo di listino).

Chi vorrà usufruire di tale promozione dovrà acquistare gli smartphone in unica soluzione. Ecco i prezzi:

OPPO Reno 4 5G sarà disponibile a 379,90 euro (invece di 599,90 euro, con uno sconto di 220 euro)

sarà disponibile a 379,90 euro (invece di 599,90 euro, con uno sconto di 220 euro) OPPO Reno 4Z 5G sarà disponibile a 259,90 euro (invece di 399,90 euro, con uno sconto di 140 euro)

sarà disponibile a 259,90 euro (invece di 399,90 euro, con uno sconto di 140 euro) TCL 20 5G sarà disponibile a 199,90 euro (invece di 299,90 euro, con uno sconto di 100 euro)

Senza dubbio il più interessante dei tre telefoni proposti da TIM è OPPO Reno 4 5G, device che può contare su un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera frontale (con sensore primario da 48 megapixel, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e sensore monocromatico da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel, un lettore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e una batteria da 4.020 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W).

OPPO Reno 4Z 5G presenta un display da 6,57 pollici, un processore Mediatek MT6873V, 8GB di RAM, 128GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensori da 48 megapixel, 8 megapixel e 2 megapixel) e una batteria da 4.000 mAh.

TCL 20 5G può invece vantare un processore Qualcomm Snapdragon 690, un display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e macro da 2 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Vodafone lancia un quiz con TOBi

In occasione della cerimonia di premiazione dei Golden Globe Awards 2021, Vodafone ha deciso di lanciare un’iniziativa che ha come protagonista il suo assistente digitale TOBi e in virtù della quale sarà possibile attivare alcune promozioni con 1 mese gratis.

Per partecipare all’iniziativa è necessario utilizzare TOBi (dal sito dell’operatore o dalla sua applicazione) e rispondere ad un quiz su una curiosità che riguarda i Golden Globe Awards.

Una volta risposto (sia in modo corretto che sbagliato), TOBi propone la possibilità di attivare un mese gratuito di Infinito Gold e Infinito Black, il tutto senza pagare alcun costo e potendo tornare alla precedente offerta entro i primi 30 giorni (attraverso l’app My Vodafone). L’operatore potrebbe proporre a determinati utenti anche altre offerte o servizi.

