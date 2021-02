Grazie alla collaborazione tra Xiaomi e TIM i clienti dell’operatore possono acquistare lo smartphone 5G Redmi Note 9T a prezzi scontati del 30% e del 50%, con tanto di possibilità di pagare a rate mensili. Scopriamo tutti i dettagli dell’iniziativa.

Redmi Note 9T in offerta con la rete 5G TIM

Redmi Note 9T è già uno smartphone pensato per portare la connettività 5G nelle tasche degli utenti senza che questi si debbano svenare per l’acquisto. Da oggi però, i clienti TIM ricaricabili e TIM Young possono avere il dispositivo a un prezzo scontato e ancora più basso, con pagamento rateale in 30 mesi e zero costi di attivazione. Inoltre, per la durata di 3 mesi potranno navigare sulla rete 5G dell’operatore senza sborsare nulla di più (successivamente 5 euro al mese).

Redmi Note 9T (4-128 GB) può essere acquistato:

con sconto del 30% (-89,90 euro) da tutti i clienti TIM ricaricabili, con possibilità di pagare rate mensili da 7 euro senza costi di attivazione

(-89,90 euro) da tutti i clienti TIM ricaricabili, con possibilità di pagare rate mensili da 7 euro senza costi di attivazione con sconto del 50% (-149,90 euro) da tutti i clienti TIM Young, con possibilità di pagare rate mensili da 5 euro senza costi di attivazione

In alternativa è possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione a 279,90 euro, direttamente dal sito dell’operatore. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al punto vendita TIM più vicino o contattare il servizio clienti.

