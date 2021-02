Vodafone e TIM presentano, a partire da oggi, due nuove iniziative che saranno accompagnate, da domani, dal ritorno di una vecchia conoscenza targata TIM. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi può usufruire delle promozioni.

Vodafone Happy Moment

I clienti Vodafone amanti di moda e costume saranno indubbiamente felici per il regalo Happy Moment, legato al programma Vodafone Happy che regala due anni di abbonamento all’edizione digitale di Vanity Fair.

Per riscattare il regalo è sufficiente aprire l’app MyVodafone e toccare il banner “C’è un regalo per te”. Vi basterà cliccare sul successivo pulsante rosso per scoprire tutti i dettagli del regalo, che viene pubblicizzato anche tramite una serie di SMS inviati ad alcuni clienti selezionati.

Una volta riscattato il premio il cliente riceverà un SMS contenente il codice da utilizzare per attivare, in maniera completamente gratuita, l’abbonamento a Vanity Fair, utilizzando l’applicazione disponibile su tutti gli store di app mobili. Al termine del periodo gratuito l’abbonamento sarà disattivato automaticamente, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’utente.

TIM x San Valentino e non solo

Si avvicina San Valentino e TIM ha pensato agli innamorati che vogliono regalare o regalarsi un nuovo smartphone, con una iniziativa molto utile. Fino al 15 febbraio, solo nei punti vendita aderenti, potrete acquistare Redmi Note 9T 5G e OPPO A53s con un ottimo sconto rispetto al prezzo di listino.

Redmi Note 9T (qui la nostra recensione) potrà essere vostro nella versione con 128 GB di memoria a 229,90 euro invece di 299,90 euro, con uno sconto di 70 euro per il pagamento immediato. Se invece preferite OPPO A53s potrete averlo, sempre pagando in un’unica soluzione, 149,90 euro, con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo di listino.

Mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio inoltre ritorna, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, l’iniziativa di TIM che regala 100 GB di traffico a chi attiva la Ricarica Automatica. L’iniziativa sarà pubblicizzata sia all’interno dell’app MyTIM sia attraverso SMS dedicati inviati ai propri clienti.

Ricarica Automatica di TIM prevede l’erogazione di una ricarica dell’importo pari al costo dell’offerta attiva, con addebito sul metodo di pagamento prescelto dal cliente. A fronte dell’attivazione (gratuita) del servizio, TIM regalerà 100 GB di traffico al mese per tre mesi.

La promozione si disattiverà automaticamente al termine del periodo di promozione o qualora il cliente disabiliti la Ricarica Automatica prima del termine dello stesso.