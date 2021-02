Unieuro tenta chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Android con la sua proposta per OPPO Find X2 Pro: questo è infatti disponibile sul sito della catena con il 30% di sconto rispetto al listino e con “quasi” 140 euro di buoni da usare in futuro. Perché “quasi”? Andiamo a scoprire tutto.

OPPO Find X2 Pro in offerta da Unieuro e con buoni sconto

Come dovreste sapere se ci seguite, Unieuro ha lanciato qualche settimana fa il volantino Lovely Days, valido online e in negozio. Ogni 100 euro di spesa la catena regala un buono sconto da 20 euro da spendere su un successivo acquisto da almeno 20 euro (o multiplo di 20 euro in caso di utilizzo di più buoni cumulabili tra loro), da effettuare dall’1 marzo al 18 aprile 2021.

Ebbene, OPPO Find X2 Pro è proposto sul sito a 699 euro, in sconto del 30% (-300 euro) sul prezzo di listino: è sufficiente aggiungere 1 euro per arrivare ai 700 e ottenere 7 buoni da 20 euro ciascuno, per un totale di 140 euro (se non sapete cosa aggiungere ecco un’idea). Una combinazione niente male per portarsi a casa a un ottimo prezzo lo smartphone top di gamma del produttore cinese, dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui di seguito, mentre a questo indirizzo potete consultare termini e condizioni per saperne di più sui buoni sconto Unieuro.

