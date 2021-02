San Valentino si avvicina e Unieuro lancia il nuovo volantino Lovely Days, valido sia online sia nei punti vendita aderenti dall’8 al 28 febbraio 2021. La promozione, insieme a tanti prodotti in offerta (tra cui diversi smartphone Android), permette di portarsi a casa un buono sconto da 20 euro per ogni 100 euro spesi: scopriamo tutti i dettagli.

Le offerte Android del volantino Unieuro di San Valentino

Il regolamento della nuova iniziativa Unieuro è piuttosto semplice: ogni 100 euro di acquisti eseguiti online o nei negozi aderenti (esclusi ricariche, gift card e servizi prepagati), la catena regala un buono sconto da 20 euro da utilizzare su successivi acquisti dall’1 marzo al 18 aprile 2021. La seconda spesa deve essere almeno di 20 euro e può essere fatta su qualsiasi prodotto con alcune esclusioni (PlayStation 5. gamme Dyson Airwrap, Dyson V11, servizi, ricariche e gift card).

Al di là del buono sconto (qui per il regolamento completo), il volantino Unieuro mette a disposizione diverse offerte per l’acquisto di smartphone e tablet Android. Ecco gli sconti più interessanti disponibili online:

Se volete sfogliare il volantino completo Unieuro Lovely Days potete seguire questo link, mentre qui in basso avete a disposizione tutte le offerte online della catena dedicate a San Valentino. Avete già deciso cosa acquistare, magari come regalo per la vostra dolce metà?

Potrebbe interessarti: Samsung lancia la promo di San Valentino con codici sconto esclusivi