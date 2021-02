Risale alla fine del 2019 il lancio da parte di Samsung di Galaxy Labs, ossia una sorta di suite di applicazioni per l’ottimizzazione di smartphone e tablet del colosso coreano e che ricorda un po’ la più popolare Good Lock, pur non avendo nulla a che fare con la personalizzazione: il suo obiettivo, infatti, è quello di mettere a disposizione degli utenti una serie di strumenti appositamente studiati per sfruttare al massimo le potenzialità del device.

Negli ultimi giorni il team di sviluppatori di Samsung ha aggiornato alcuni moduli già disponibili di Galaxy Labs e ne ha introdotti due completamente nuovi, confermando così che questa suite rientra ancora nei progetti del produttore.

Le novità di Samsung Galaxy Labs

Tra i moduli aggiornati c’è Battery Tracker, la cui nuova versione può contare su un grafico di 7 giorni che ora mostra il tempo di attivazione dello schermo (proprio come il grafico di 24 ore).

Più importante l’update che riguarda Battery Guardian, che si arricchisce di diverse nuove funzionalità: il risparmio energetico dello schermo deve essere abilitato in base all’app e oscura rapidamente il display quando non si utilizza il telefono, prima che il timeout dello schermo blocchi il dispositivo; il risparmio energetico durante la notte limita le prestazioni (attività in background, utilizzo della CPU, ecc.) per prolungare la durata della batteria.

File Guardian è stata invece abbandonata, in quanto ogni smartphone Samsung ha ormai un proprio cestino.

Uno dei nuovi moduli è Memory Guardian, uno strumento che permette di vedere esattamente cosa sta utilizzando la RAM e di cancellare le applicazioni dalla memoria, oltre che di visualizzare un utile grafico con la cronologia di utilizzo (analizza il modo in cui la RAM è suddivisa tra il sistema, le app in esecuzione e i processi memorizzati nella cache).

Infine, è stato introdotto anche il modulo Thermal Guardian, strumento che ha come obiettivo quello di mantenere il device “fresco” attraverso alcune feature, come la possibilità di regolare con un cursore la soglia termica in cui il dispositivo deve iniziare a rallentare le prestazioni. Non manca la possibilità di visualizzare su un grafico l’andamento della gestione del calore.

Potete scaricare i singoli moduli di Samsung Galaxy Labs dal Galaxy Store o da APK Mirror: Galaxy Labs, Galaxy Labs Agent, Battery Tracker, Battery Guardian, Galaxy App Booster, Thermal Guardian e Memory Guardian.

