Il rilascio della prima Developer Preview di Android 12 ha stuzzicato la curiosità di appassionati del mondo della telefonia ed addetti ai lavori, fornendoci un assaggio di ciò che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha in serbo per noi con la prossima versione del sistema operativo mobile dell’azienda.

Una delle novità che potrebbero arrivare con Android 12 è quella che riguarda la gesture di scorrimento per tornare indietro: il sistema operativo del colosso di Mountain View, infatti, potrebbe usare appositi modelli di machine learning per prevedere quando l’utente intende sfruttare tale gesto.

In Android 12 novità anche per le gesture di navigazione

Ricordiamo che risale ad Android 10 l’introduzione del sistema di navigazione basato sulle gesture (consente di andare indietro, tornare alla schermata principale e andare al menu di gestione delle applicazioni aperte), che poi con il passare dei mesi è stato affinato e migliorato.

Per quanto riguarda il gesto per tornare indietro (uno scorrimento verso l’interno che può essere attivato dal lato sinistro o destro dello schermo), nonostante gli sforzi di Google e gli strumenti messi a disposizione degli sviluppatori di applicazioni di terze parti, ad oggi è oggetto di qualche problema di troppo, in quanto va in conflitto con l’interfaccia interna di molte app.

Ed è per mettere fine a tale situazione che il team di Google sta testando un nuovo approccio basato sull’apprendimento automatico per il rilevamento del gesto per tornare indietro in Android 12.

Lo staff di XDA Developers ha scovato dei riferimenti ad un nuovo modello che gli sviluppatori di Google potrebbero avere testato con migliaia di applicazioni (si parla di oltre 40.000 app tra famose e poco conosciute), in modo da riuscire a comprendere se l’utente vuole andare indietro o semplicemente navigare all’interno dell’app.

Il sistema in questione, la cui applicazione potrebbe essere rimessa alla decisione dell’utente attraverso un’apposita opzione, è disabilitato di default in Android 12 Developer Preview 1 ed al momento non è certo che sarà effettivamente implementato con la versione definitiva dell’OS.

