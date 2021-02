L’app Microsoft Your Phone (Il tuo telefono) semplifica il collegamento del proprio smartphone Android al PC e risulta utile per rispondere a messaggi di testo, effettuare e ricevere chiamate, accedere alle foto sul dispositivo mobile ed eseguire altre azioni dal desktop.

Microsoft migliorerà ulteriormente questa esperienza grazie all’introduzione di una nuova funzionalità che aggiungerà i controlli per attivare o meno alcune funzionalità dello smartphone.

Microsoft Your Phone aggiunge i toggle interattivi su desktop

Secondo il membro XDA ALumia, il gigante di Redmond sta per rilasciare un aggiornamento per l’app Microsoft Your Phone che consentirà agli utenti di attivare e disattivare le funzionalità sul proprio smartphone, come Wi-Fi, Bluetooth e la modalità non disturbare.

Attualmente gli utenti possono vedere se queste funzionalità sono attive, ma non sono in grado di attivarle o disattivarle.

Non appena questa funzionalità sarà disponibile, l’app Microsoft Your Phone mostrerà i toggle sotto l’immagine dello smartphone collegato che permetteranno di attivare o disattivare da desktop il bluetooth, la suoneria/vibrazione, il lettore musicale e la modalità non disturbare.

Questa feature dovrebbe essere distribuita gradualmente agli utenti nelle prossime settimane. Negli ultimi mesi Microsoft ha aggiunto molte funzionalità utili all’app Your Phone come la possibilità di eseguire su PC le app dei dispositivi Samsung.

Potrebbe interessarti: Microsoft Surface Duo sbarca in Europa con un prezzo alle stelle