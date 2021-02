Ci sono buone notizie per Xiaomi Mi 10T Lite e Xiaomi Mi 10 Ultra che in queste ore stanno finalmente ricevendo un aggiornamento software che porta con sé tante novità importanti e attese da molto tempo.

Novità aggiornamento 12.0.2.0 per Xiaomi Mi 10T Lite

L’aggiornamento alla versione 12.0.2.0 da 2.7 GB per Xiaomi Mi 10T Lite non solo aggiorna il device con le patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021, ma aggiunge anche l’arrivo di Android 11 in versione “stable beta” per la versione global della MIUI. Per chi non lo sapesse, l’aggiornamento all’ultima major release di Android viene rilasciata in fase di test al fine di portare a galla l’eventuale presenza di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno, per poi proporla a tutti gli utenti una volta accertata la sua stabilità.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10T Lite

Come abbiamo sottolineato in apertura articolo, l’arrivo dell’aggiornamento alla versione 12.0.2.0 per Xiaomi Mi 10T Lite in “stable beta” indica che, al momento, solo pochi utenti riceveranno l’update. Quella di Xiaomi è una strategia collaudata che le permette di testare l’aggiornamento software su una piccola (ma significativa) percentuale di utenti alla ricerca di bug importanti. Nel caso in cui dovesse filare tutto liscio, l’update in questione verrà rilasciato a tutti in versione stable.

Novità aggiornamento 12.1.1.0 per Xiaomi Mi 10 Ultra

Il firmware 12.1.1.0 per Xiaomi Mi 10 Ultra porta con sé il tanto atteso aggiornamento ad Android 11.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10 Ultra

Proprio come abbiamo visto poco più su come Xiaomi Mi 10T Lite, anche Xiaomi Mi 10 Ultra passerà attraverso lo stesso identico processo di test prima di ricevere in versione stable Android 11.