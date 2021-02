Senza cerimonie Motorola ha presentato in Brasile un nuovo smartphone economico nella gamma e-Series. Moto e6i offre un display HD+ Max Vision da 6,1 pollici con un notch a goccia ed è trainato dal chipset Unisoc SC9863A octa-core da 1,6 GHz.

Il dispositivo mette a disposizione una fotocamera posteriore da 13 MP con un sensore di profondità da 2 MP e una fotocamera frontale da 5 MP.

Motorola Moto e6i esegue Android 10 Go Edition, integra uno scanner di impronte digitali montato posteriormente ed è alimentato da una batteria da 3000 mAh.

Specifiche di Motorola Moto e6i

Ecco in dettaglio le specifiche dello smartphone Motorola Moto e6i:

Display da 6,1 pollici HD+ Max Vision

Processore Octa-Core Unisoc SC9863A da 1,6 GHz con GPU IMG8322

2 GB di RAM, 32 GB (eMMC 5.1) di storage espandibile fino a 256 GB con microSD

Android 10 Go Edition

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/2.2, flash LED, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2

Jack audio da 3,5 mm, radio FM

Scanner di impronte digitali montato posteriormente

Connettività 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, porta micro USB

Batteria da 3000 mAh (tipica) con ricarica da 10 W.

Dimensioni: 155,6 x 73 x 8,5 mm; Peso: 160 g

Disponibilità e prezzo di Motorola Moto e6i

Motorola Moto e6i è disponibile per l’acquisto in Brasile nei colori grigio titanio e rosa al prezzo di circa 170 euro. Al momento non abbiamo dettagli in merito a una possibile commercializzazione in altri paesi, tuttavia non è da escludere un possibile arrivo in Europa.