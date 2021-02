Samsung ha deciso di festeggiare il San Valentino 2021 con una bella promozione: Galaxy Love promuove gli acquisti “di coppia” su una serie di wearable del brand, garantendo uno sconto del 50% sul prodotto meno caro.

Insomma, dopo aver visto nei giorni scorsi le promozioni dei vari produttori per l’imminente festa degli innamorati – Xiaomi, ASUS, OnePlus, Huawei – non poteva mancare all’appello Samsung.

Samsung Galaxy Love: offerte e dove trovarle

Come detto, per questa promozione, che durerà fino al 21 febbraio 2021, Samsung ha scelto il nome Galaxy Love. La scontisca prevista può essere sfruttata sia sullo store online ufficiale di Samsung che su quello di Unieuro (anche se in maniera più limitata).

Tutti i prodotti coinvolti nell’iniziativa appartengono alla categoria dei wearable, comprendendo:

Tutti i prodotti appena elencati sono disponibili all’acquisto sullo store ufficiale di Samsung e vi basterà aggiungerne due al carrello per usufruire dello sconto del 50% su quello meno costoso. Inoltre per i soli iscritti a Samsung Members è previsto uno sconto ulteriore del 10% sul totale.

Ecco il link alla promozione:

Promozione Samsung Galaxy Love

Come si diceva, la stessa promozione è valida anche sul sito di Unieuro, anche se in questo caso è previsto un solo prodotto e la scelta del titolo “Galaxy Buds Love” basterà a farvi capire di quale si tratti. Il meccanismo è lo stesso: il secondo articolo viene scontato del 50%. Vediamo le offerte:

Approfitterete di questa promozione per un regalo di coppia a tema tech? Fatecelo sapere nel box dei commenti e diteci che cosa avete scelto.

