WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha deciso di fare ammenda per il disservizio dello scorso 3 febbraio e per i disagi che ne sono derivati con un bel regalo per San Valentino: la promozione Giga Gift che offre GB illimitati di traffico dati per un giorno.

Si tratta di un’iniziativa simile, sebbene di durata decisamente più ridotta, a quella messa in campo da Vodafone il mese scorso per scusarsi di un guasto sulla propria rete.

In questo caso i malfunzionamenti sulla rete mobile WINDTRE hanno creato disagi a tanti clienti in varie zone d’Italia soprattutto in termini di impossibilità di effettuare e ricevere chiamate e, in un numero più limitato di casi, problemi legati al traffico dati.

Il giorno seguente WINDTRE ha riconosciuto l’esistenza del disservizio e ne ha parimenti confermato la risoluzione, ponendo al contempo le proprie scuse alla clientela danneggiata.

In seguito poi l’operatore ha deciso di compiere un bel gesto per scusarsi con i suddetti clienti, offrendo loro GB illimitati di navigazione mobile per la giornata del 14 febbraio 2021 (San Valentino).

Qui di seguito e nell’immagine seguente potete leggere il messaggio che i clienti WINDTRE stanno ricevendo in queste ore: «Lavoriamo incessantemente per garantire la qualità della nostra rete. Nei giorni scorsi non siamo stati perfetti e il 14/02 ti offriamo la libertà di NAVIGARE dal tuo smartphone SENZA CONSUMARE I TUOI GIGA, per un giorno intero. Info su www.windtre.it/gbgift».

Si tratta della classica promozione Giga Gift e anche le condizioni previste, leggibili integralmente al link contenuto nel messaggio, sono le solite: attivazione automatica e gratuita, disattivazione automatica alla scadenza, incompatibilità con le offerte solo internet e indisponibilità per le SIM sospese.

Avete già ricevuto il messaggio di WINDTRE con questo “romantico” regalo? Ditecelo nei commenti.