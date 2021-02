Nelle scorse ore il team di IMDb ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android, portandola così alla versione 8.3, release che introduce qualche piccola modifica dal punto di vista grafico.

Le novità della versione 8.3 di IMDb per Android

Con la versione 8.3 dell’applicazione viene introdotta una nuova interfaccia grafica, che si basa ora su una comoda barra in basso per la navigazione tra le principali feature di IMDb (da sinistra verso destra sono presenti i collegamenti per la schermata home, per la ricerca dei contenuti, per la sezione video e per la sezione personale).

A seguire la precedente interfaccia (a sinistra) e quella nuova (a destra):

Non è stata introdotta una rivoluzione ma senza dubbio la nuova versione rende più semplice trovare ciò che si sta cercando (le principali sezioni dell’app sono accessibili con un solo tocco), migliorando nel complesso l’esperienza di utilizzo offerta.

Nella sezione video sono inclusi tutti i contenuti in streaming mentre in quella per la ricerca sono presenti anche i consigli.

Ricordiamo che IMDb è un’applicazione molto popolare tra gli utenti appassionati di cinema e spettacolo e che desiderano restare aggiornati sulle ultime novità che riguardano film, TV e celebrità. Grazie a tale applicazione è possibile trovare i film e i programmi TV più popolari, le notizie del mondo dello spettacolo, guardare i video (inclusi i contenuti esclusivi IMDb Originals, i trailer, i dietro le quinte), leggere le recensioni dei critici e degli utenti, votare i propri programmi e film preferiti.

Come scaricare la nuova versione dell’app

La versione 8.3 di IMDb per Android al momento dovrebbe essere in una fase beta limitata ad alcuni utenti ma, quando sarà disponibile per tutti, potrà essere scaricata da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: