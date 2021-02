La prolungata uscita di scena di Google Play Music, il vecchio servizio di streaming musicale e non solo del colosso di Mountain View da tempo ormai soppiantato da YouTube Music, si appresta a vivere finalmente il proprio momento conclusivo con la cancellazione definitiva di tutti i dati.

Di volta in volta vi abbiamo raccontato le varie tappe dell’addio a Google Play Music e adesso, in seguito alla chiusura del servizio a livello globale dello scorso mese di dicembre, Big G sta per lasciarsi definitivamente alle spalle questo progetto.

In questi giorni, infatti, Google sta comunicando via e-mail a tutti gli utenti che il giorno 24 febbraio 2021 ci sarà la cancellazione di tutti i dati delle raccolte su Google Play Music. Come viene sottolineato nella mail in questione, l’eliminazione comprende i caricamenti, gli acquisti e qualsiasi altra aggiunta effettuata sul servizio e, dopo la data indicata, non ci sarà più alcun modo per recuperarli.

Insomma, tutti gli ex utenti di Google Play Music intenzionati a salvare i propri dati dalla cancellazione hanno ancora una ventina di giorni per farlo. Nella stessa mail Google ricorda infatti che tutti i dati e la raccolta di Google Play Music possono essere scaricati sfruttando Google Takeout a questo link o, in alternativa, essere trasferiti su YouTube Music tramite il link sottostante:

Effettua il trasferimento dei dati di Google Play Music su YouTube Music

Eravate utenti di Google Play Music? Avete già trasferito la vostra raccolta su YouTube Music oppure la lascerete sparire col servizio? Fatecelo sapere nei commenti.