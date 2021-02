Tra le tante funzioni di Google Chrome c’è la possibilità di creare un QR Code per condividere un indirizzo web con amici, conoscenti o con chiunque altro. Da qualche tempo, almeno fin dalla fine del 2019, nel noto browser è stata inserita tale funzione, riservata inizialmente al canale Canary e portata sulla versione stabile a partire da Chrome 84.

I QR Code col dinosauro

Finora però era necessario ricorrere alle flag di Chrome per abilitare il Codice QR, al centro del quale troneggia il dinosauro che abbiamo già visto in passato all’interno del browser. Ora però non è più necessario e a partire da Google Chrome 88 il QR Code è generabile da chiunque.

La novità è in fase di roll out con una modifica lato server, per cui non dovrete cercare un aggiornamento sul Play Store o, nel caso di Chrome Desktop, sul vostro PC/Mac. Nella versione Android è sufficiente aprire il menu con i tre puntini, selezionare “Condividi” e toccare l’icona “Codice QR“. Potrete fare uno screenshot del codice generato, o scaricarlo per condividerlo in maniera più semplice, per leggero da un altro dispositivo.

Nella versione desktop invece basta cliccare nella barra degli indirizzi per veder comparire, sul lato destro, lo stesso simbolo visto su Android. Toccandolo verrà generato un QR Code, che potrete inquadrare con lo smartphone o salvare per riutilizzarlo in un secondo momento.

Lo stesso risultato si può ottenere cliccando con il pulsante destro del mouse per aprire il menu contestuale, e selezionando la voce “Crea codice QR per questa pagina”. E condividendolo farete chiaramente sapere a tutti che state utilizzando Google Chrome come browser, grazie al nostro piccolo dinosauro.