Oggi è in arrivo una pioggia di aggiornamenti in casa Samsung, chiara conferma di come continui il lavoro dell’azienda impegnata a migliorare i propri smartphone in modo da offrire ai clienti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Non indugiamo oltre e vediamo subito quali sono gli smartphone che hanno aggiornato e le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 si è cominciato ad aggiornare in Europa e riceve il nuovo firmware che porta con sé la One UI 3.0 e tutte le relative novità: icone delle app rinnovate, controlli per il volume riposizionati, Modalità scura migliorata, nuove funzioni per Benessere digitale e più widget per il lockscreen in modalità Always on display. Sono peraltro presenti anche le recenti patch di sicurezza Android di febbraio 2021.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+, al momento in fase in rilascio anche in Italia, ha un peso di soli 120 MB e include piccoli miglioramenti a livello di velocità e di stabilità di sistema le patch di sicurezza di febbraio 2021, quindi tra le più recenti. Fa però di certo piacere che l’azienda si impegni a rilasciare le misure tese a garantire la sicurezza su Android, anche su dispositivi non recentissimi.

Samsung Galaxy Note FE e Galaxy XCover Pro

Samsung ha cominciato a rilasciare – ma a partire dal Sud Corea – un aggiornamento per Galaxy Note FE e Galaxy XCover Pro che porta con sé, un po’ a sorpresa, le patch di sicurezza Android di febbraio 2021 e solo alcuni miglioramenti a livello di performance. È evidente che, in assenza di segnalazioni di senso opposto, non ci siano particolari novità degne di nota, ma vi aggiorneremo se poi dovesse cambiare qualcosa.

