È anche oggi giornata di aggiornamenti in casa Samsung e Huawei, altro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire ai suoi utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco quali sono i dispositivi aggiornati nelle ultime ore e quali le novità – alcune davvero “succulenti” – introdotte dagli update.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 si aggiorna un po’ a sorpresa – per il momento in Europa, più precisamente Olanda – limitandosi ad apportare miglioramenti a livello di stabilità della fotocamera, con le patch di sicurezza Android di gennaio 2021. Il changelog ufficiale non specifica però cosa il nuovo firmware è andato a correggere, ma di sicuro fa piacere che l’azienda si impegni a migliorare anche dispositivi non proprio recenti.

Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy A50

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S20 FE e Galaxy A50, in fase di roll out in Europa, si accomunano per il fatto che vanno a introdurre le patch di sicurezza Android di febbraio 2021 pubblicate da Google. Come evinciamo dalle notifiche OTA, le novità si limiterebbero a dei piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, anche se non possiamo escludere che siano presenti nuove funzionalità.

Huawei P20 Lite, Honor 30/30 Pro, Honor V30/V30 Pro

L’aggiornamento per Huawei P20 Lite, Honor 30/30 Pro e Honor V30/V30 Pro, al momento però non ancora in rilascio in Italia, include le patch di sicurezza Android di dicembre 2020 e piccoli miglioramenti a livello di velocità e di stabilità di sistema. Il changelog ufficiale dell’azienda menziona comunque, oltre a un generico miglioramento delle prestazioni, anche nuove, non meglio precisate, funzionalità.