Redmi avvia l’aggiornamento ad Android 11 per uno smartphone, mentre Huawei rilascia alcuni piccoli update software per due dispositivi wearable.

Android 11 inizia ad arrivare su Redmi Note 9S

Redmi Note 9S sta iniziando a ricevere l’aggiornamento 12.0.1.0.RJWMIXM che porta Android 11 sul device in versione “Stable Beta“. Si tratta di una consuetudine per l’azienda che pubblica spesso queste build del sistema operativo prima di avviare il rilascio definitivo della build in versione stabile.

Oltre alle note feature integrate sull’ultima major release di Android, la build per Redmi Note 9S aggiunge anche le patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021. L’update dovrebbe essere disponibile anche nel nostro Paese nelle prossime settimane tramite il percorso Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema.

Aggiornamenti Huawei FreeBuds 3i e Watch Fit

Huawei Watch Fit e Huawei FreeBuds 3i ricevono due piccoli aggiornamenti software pensati per migliorare l’esperienza utente e aggiungere qualche novitĂ . Andando con ordine, Huawei Watch Fit sta ricevendo la build 1.0.3.20 dal peso di 27,80 MB con le seguenti novitĂ :

aggiunto il supporto per la misurazione periodica dei livelli di SpO2;

aggiunta una funzione per separare gli allenamenti all’aperto;

aggiunto il supporto alla visualizzazione di informazioni provenienti dall’ambiente circostante come le fasi lunari;

aggiunta la capacitĂ di rilevare aggiornamenti software direttamente dall’orologio;

miglioramento della qualitĂ dell’algoritmo per determinare la densitĂ delle attivitĂ fisiche;

miglioramenti per quanto riguarda la stabilitĂ del sistema;

miglioramenti circa la visibilitĂ di alcune schermate.

Vendendo invece alle cuffie Huawei FreeBuds 3i, la build 1.9.1.165 da appena 1,1 MB aggiunge le seguenti novitĂ :

miglioramento della sensibilitĂ sullo stato di usura;

miglioramento della compatibilitĂ con gli altri dispositivi.

Per entrambi i device, gli aggiornamenti possono essere scaricati manualmente direttamente tramite l’applicazione Huawei Health disponibile al badge del Play Store sottostante.