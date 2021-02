Prende il via oggi la seconda settimana della Winter Sale di Xiaomi, che va di scena sullo store online del colosso cinese fino all’8 febbraio. Tantissimi come sempre gli smartphone in promozione, con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto.

Su tutti gli ordini superiori ai 200 euro viene infatti calcolato uno sconto di 10 euro, oltre a quello già praticato. Prima di riassumere i prodotti on promozione, vi segnaliamo quelle che sono le offerte lampo valide nei prossimi giorni (il prezzo include già lo sconto di 10 euro):

Redmi Note 9T 4-64 GB a 219,90 euro invece di 269,90 euro fino al 3 febbraio

4-64 GB a 219,90 euro invece di 269,90 euro fino al 3 febbraio Redmi Note 9T 4-128 GB a 289,90 euro con Mi True Wireless Earbuds Basic 2 in omaggio fino al 3 febbraio

POCO M3 4-64 GB a 119,90 euro invece di 159,90 euro solo il 2 febbraio

4-64 GB a 119,90 euro invece di 159,90 euro solo il 2 febbraio Redmi Note 8 Pro 6-64 GB a 149,90 euro invece di 259,90 euro solo il 4 febbraio

6-64 GB a 149,90 euro invece di 259,90 euro solo il 4 febbraio Redmi 9 3-32 GB a 109,90 euro invece di 149,90 euro solo il 5 febbraio

Sono invece valide per tutta la settimana le seguenti offerte:

Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 199,90 euro invece di 299,90 euro

6-128 GB a 199,90 euro invece di 299,90 euro Redmi 9 4-64 GB a 139,90 euro invece di 169,90 euro

4-64 GB a 139,90 euro invece di 169,90 euro Redmi Note 9S 6-128 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro

6-128 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro Redmi Note 9 Pro 6-64 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro

6-64 GB a 199,90 euro invece di 269,90 euro POCO M3 4-64 GB a 129,90 euro invece di 159,90 euro

4-64 GB a 129,90 euro invece di 159,90 euro POCO X3 NFC 6-64 GB a 199,90 euro invece di 229,90 euro

6-64 GB a 199,90 euro invece di 229,90 euro POCO X3 NFC 6-128 GB a 219,90 euro invece di 269,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-64 GB a 239,90 euro invece di 299,90 euro

6-64 GB a 239,90 euro invece di 299,90 euro Xiaomi Mi 10T Lite 6-128 GB a 309,90 euro invece di 399,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB a 489,90 euro invece di 599,90 euro

8-128 GB a 489,90 euro invece di 599,90 euro Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 539,90 euro invece di 649,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 419,90 euro invece di 499,90 euro

Se state cercando smartwatch e smartband, il 6 e 7 febbraio potrete acquistare Xiaomi Mi Watch Lite a 59,99 euro invece di 69,99 euro, Xiaomi Mi Watch a 99,99 euro invece di 129,99 euro o Xiaomi Mi Band 5 a 32,99 euro invece di 39,99 euro.

Numerose anche le offerte relative ai prodotti dell’ecosistema Xiaomi, con router, lampadine, caricabatterie, power bank, monopattini e molto altro. Trovate l’elenco completo dei prodotti in promozione visitando la pagina dedicata all’evento, raggiungibile al link sottostante.