Nel corso degli anni Google Maps è divenuto uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, spesso quasi indispensabile e nelle scorse ore con un nuovo aggiornamento la versione destinata ai dispositivi Android ha migliorato l’esperienza offerta da Street View attraverso l’aggiunta di una modalità split screen.

Google Maps rende più comodo l’utilizzo di Street View

La nuova interfaccia utente con vista divisa si avvia automaticamente quando si apre Street View dopo aver rilasciato un segnaposto sulla mappa mentre se si accede alla funzionalità direttamente dall’elenco di una posizione vi sarà la normale UI a schermo intero (in tal caso, nell’angolo in basso a destra sarà disponibile un pulsante per ridurre).

Nell’altra parte dello schermo viene visualizzata una mappa che presenta dei percorsi con immagini a livello stradale evidenziati in blu mentre le foto scattate dagli utenti vengono mostrate con dei punti.

Gli utenti possono toccare un punto qualsiasi per spostarsi rapidamente mentre l’indicatore circolare della posizione in cui ci si trova presenta una freccia che mostra la direzione verso cui il device è puntato.

Si tratta, in sostanza, di una soluzione che garantisce un metodo di navigazione molto più comodo di quello attuale, nel quale per spostarsi è necessario usare le frecce e il trascinamento.

Allo stato attuale questa nuova modalità split-screen pare essere già ampiamente diffusa (viene implementata tramite un aggiornamento lato server nelle versioni recenti di Google Maps) sul client Android mentre pare non essere ancora disponibile in quella dedicata ai dispositivi basati su iOS.

Sul Web è già disponibile da un po’ di tempo e include la possibilità aggiuntiva di regolare l’altezza di ciascuna delle due parti in cui è suddiviso lo schermo.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Maps per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Avete già provato questa nuova feature?