Di tanto in tanto, il team di sviluppatori di Instagram introduce alcune novità che riguardano l’interfaccia di questo popolare social network, così da migliorare l’esperienza utente offerta e nelle scorse ore sono state apportate delle importanti modifiche alle Storie nella versione desktop del servizio.

Si tratta delle novità già in test da alcune settimane e di cui vi abbiamo parlato all’inizio di questo mese, grazie alle quali il team di Instagram si augura di riuscire a mettere a disposizione degli utenti un prodotto più piacevole da sfruttare su computer, confermando allo stesso tempo che questo social rappresenta una delle soluzioni più moderne e attente alla cura di ogni particolare.

Come cambiano le Storie di Instagram su desktop

Se fino a questo momento le Storie su desktop sono state visualizzate sotto forma di una singola scheda che occupa l’intero schermo, con il nuovo design gli utenti potranno contare su un’interfaccia a carosello (la Storia in riproduzione sarà mostrata in primo piano mentre le altre saranno visibili in secondo piano, a destra e a sinistra).

Rimane invariata la navigazione tra una storia e l’altra e gli utenti continueranno ad avere la possibilità di lasciare scorrere i contenuti in modo automatico oppure interagire con essi (attraverso gli appositi tasti play/pausa, volume, avanti/indietro).

A dire del team di Instagram, questo nuovo sistema dovrebbe rendere più coinvolgente l’esperienza di navigazione tra le Storie, oltre che più semplice rispetto al design precedente. Tale modifica si va ad aggiungere a quelle già introdotte nelle scorse settimane, come l’aumento delle dimensioni del visualizzatore delle Storie o l’introduzione di controlli per mettere in pausa e avviare la riproduzione e per la gestione dell’audio.

La modifica di Instagram è in fase di rilascio e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti su desktop.

Potete scaricare l’applicazione per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: le funzioni nascoste di Instagram