Instagram è uno dei social network più noti e usati al mondo ma, se l’applicazione per Android – per usare un eufemismo – non è esattamente perfetta, neppure la versione desktop è una gioia per gli occhi.

Il discorso vale anche e soprattutto per le Storie: queste ultime sono probabilmente la funzione di maggior successo di Instagram, ma nella versione per desktop non sono particolarmente godibili.

Lo stesso team di Instagram deve averlo notato e infatti proprio in questo momento sta testando un nuovo design per le Storie in versione web, che porta in dote un ritocco grafico quanto mai necessario.

Mentre allo stato attuale le Storie vengono visualizzate sotto forma di una singola scheda che occupa la schermata per intero, il nuovo design le trasforma in un carosello, con la Storia in riproduzione in primo piano e tutte le altre comunque visibili in secondo piano.

Sebbene la navigazione tra una storia e l’altra non cambi di una virgola – si può ancora lasciar scorrere i contenuti automaticamente oppure interagire coi tasti play/pausa, volume, avanti/indietro etc. –, la nuova grafica rende indubbiamente più agevole orientarsi nella coda.

Come detto, la nuova grafica è attualmente in fase di test, tuttavia non è chiaro quanti utenti la vedano già e neppure se il cambiamento diventerà definitivo e quindi disponibile per tutti gli utenti. Un portavoce di Instagram ha confermato che il test è in corso per piccoli gruppi di utenti dal mese scorso, ma non ha fornito ulteriori informazioni.

Usate spesso Instagram da desktop o comunque in versione web? Avete già ricevuto la nuova grafica delle Storie? Ditecelo nei commenti e scaricate l’ultima versione dell’app per Android tramite il badge sottostante.

