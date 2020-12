Circa due mesi fa Carl Pei e OnePlus si separavano per sempre, un addio sentito e che ha per molte settimane fatto discutere su quale sarebbe stato il prossimo progetto su cui il co-fondatore del colosso cinese si sarebbe focalizzato dopo aver contribuito a rendere OnePlus un brand di importanza internazionale.

7 milioni di investimenti per la startup

Ebbene, Pei ha finalmente preso la parola per annunciare l’inizio della fase di reclutamento dei primi impiegati della sua nuova creatura. Secondo quanto riportato da TechCrunch, Pei ha ricevuto 7 milioni di dollari di finanziamento per dare vita alla sua prossima impresa che, almeno per i primi tempi, si concentrerà su dispositivi audio.

L’imprenditore svedese ha ricevuto la somma tramite finanziatori privati e altri nomi noti come ad esempio Tony Fadell (l’inventore dell’iPod), Casey Neistat (uno fra gli youtuber più noti), Kevin Lin (co-fondatore di Twitch), Steve Huffman (amministratore delegato di Reddit), Joy Buckley (amministratore delegato di Product Hunt) e tanti altri.

Carl Pei, in un comunicato, ha sottolineato di “essere tremendamente grato ed eccitato di avere amici di questo calibro per supportarci nello sviluppo di quello a cui stiamo lavorando. Abbiamo in programma grandi novità e non vediamo l’ora di vedere come reagirà il mercato“. Al momento i fondi raccolti saranno destinati per mettere su un ufficio a Lodra e assumere persone in tantissimi campi differenti, dall’ufficio stampa alla programmazione.

Se siete curiosi di vedere tutte le posizioni aperte vi basta cliccare su questo link.