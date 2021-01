Esattamente come previsto dalle ultime indiscrezioni, Motorola edge s è stato ufficialmente presentato nella giornata di oggi. Lo smartphone, svelato in Cina, può contare sul nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 870 e su un comparto tecnico interessante se rapportato alla cifra richiesta: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Motorola edge s ufficiale: specifiche tecniche e funzionalità

Motorola edge s è uno smartphone di fascia media con diverse caratteristiche interessanti, soprattutto considerando il prezzo di vendita (perlomeno quello per il mercato cinese). Tra le sue specifiche possiamo trovare il SoC Qualcomm Snapdragon 870, un chipset presentato giusto qualche giorno fa che “riprende” un po’ lo Snapdragon 865+ (la GPU è la stessa, la Adreno 650).

Troviamo poi un generoso display LCD da 6,7 pollici 21:9 a risoluzione Full-HD+ con refresh rate a 90 Hz (560 nit di luminosità, HDR10 e DCI-P3), connettività 5G SA/NSA grazie al modem Snapdragon X55 e un comparto fotografico composto da quattro sensori posteriori (con sensore principale da 64 MP) e due anteriori (16 + 8 MP). L’autonomia si prospetta interessante grazie a una batteria da ben 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida da 20 W.

Ecco le specifiche tecniche complete di Motorola edge s:

display LCD 21:9 da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ (1080 x 2520 pixel)

SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm (1 x 3,2 GHz, 3 x 2,42 Ghz, 4 x 1,8 GHz) con GPU Adreno 650

6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna (UFS 3.1)

fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra grandangolare da 16 MP (121° con PDAF) anche per le macro fino a 2,8 cm, sensore per la profondità da 2 MP e sensore ToF

doppia fotocamera anteriore con sensore principale da 16 MP e ultra grandangolare da 8 MP (100°)

sensore di impronte laterale

porta per il jack audio da 3,5 mm, USB Type-C

connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC

certificazione IP52 contro schizzi d’acqua

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 20 W

Android 11

dimensioni di 168,38 x 73,97 x 9,63 millimetri, peso di 215 grammi.

Lo smartphone integra alcune funzionalità interessanti e particolari, come ad esempio quella che consente di scattare un selfie con misurazione del battito cardiaco; non mancano funzioni di Intelligenza Artificiale, perlopiù legate al comparto fotografico.

Il design anteriore sceglie di distaccarsi da quello di altri smartphone concorrenti con una doppia fotocamera con obiettivi separati: niente ovale, ma due fori singoli nella parte superiore sinistra.

Prezzo e disponibilità di Motorola edge s

Motorola edge s è disponibile in Cina già da oggi nelle colorazioni azzurro e bianco in tre configurazioni ai seguenti prezzi:

6-128 GB a 1999 yuan (circa 254 euro)

8-128 GB a 2399 yuan (circa 305 euro)

8-256 GB a 2799 yuan (circa 356 euro)

Non è ancora stata comunicata una data per l’eventuale arrivo dello smartphone in Europa: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

