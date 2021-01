Dopo aver lanciato, nello scorso mese di settembre, Google TV con Chromecast, il colosso di Mountain View sembra pronto a presentare un nuovo dispositivo, che dovrebbe portare parecchie novità.

Il lancio dovrebbe essere fissato per il mese di marzo, forse nella stessa occasione in cui Google potrebbe annunciare la prima versione per sviluppatori di Android 12, ma al momento non ci sono dettagli precisi. A quanto pare comunque la nuova Google TV sarà ancora una volta basata su Android ma dovrebbe essere introdotta un’interfaccia utente completamente rinnovata.

La nuova Google TV, che continuerà a connettersi con altri dispositivi simili, punterà tutto sulla semplicità, rendendo decisamente più semplice la ricerca e la fruizione dei contenuti. Se ad esempio volete guardare un film di azione, ma non volete perdere mezz’ora per sfogliare il catalogo dei servizi di streaming ai quali siete abbonati, basterà una ricerca del tipo “cerca un film di azione”.

Google TV cercherà i film di azione di tutte le app o dei servizi a sottoscrizione presenti nel sistema, facendovi risparmiare una considerevole quantità di tempo, da dedicare alla visione dei contenuti. Attualmente Google TV supporta tutte le principali piattaforme come Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video e molte altre ma con la versione rinnovata è auspicabile che il numero di servizi compatibili cresca ancora, al fine di garantire la massima versatilità del sistema.

Al momento non ci sono indizi circa il prezzo di vendita della nuova Google TV, né sul formato che sarà adottato (chiavetta o set-top box) ma è più che probabile che nel corso delle prossime settimane saremo in grado di fornirvi maggiori dettagli in merito.