La gamma Samsung Galaxy S21 rappresenta alcuni tra i migliori smartphone Android del 2021, ma purtroppo per qualche utente l’emozione di metteremo mano su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G si scontra con un bug piuttosto fastidioso.

Bug CSC e non solo per Galaxy S21 Ultra 5G

Infatti, come viene discusso da più persone sul forum ufficiale Samsung, i Samsung Galaxy S21 Ultra acquistati tramite Amazon e MediaWorld, presentano un particolare bug che non consente loro di utilizzare Samsung Pay o di ricevere aggiornamenti software.

Come viene sottolineato da un utente che ha aperto il ticket sul forum “[…] altri utenti che hanno acquistato l’s21 ultra da AMAZON che ha un problema enorme, non cambia regione del FW rimanendo generico EUX, non si può usare samsung pay e non si riceve l’ultimo ota“.

Sebbene tutti gli smartphone venduti presentino il CSC impostato su EUX, sembra che i terminali in questioni non cambino automaticamente il valore a seguito dell’inserimento della SIM italiana. Sembra che il bug sia risolvibile con un aggiornamento software apposito, in questo caso il classico hot-fix, ed infatti un ulteriore utente indica che il team di supporto di Amazon abbia fatto esplicito riferimento ad un apposito aggiornamento rilasciato da Samsung.

Ford F-150 litiga con Android Auto

Passando invece ad Android Auto, sembra che l’aggiornamento ad Android 11 stia provocando non pochi guai a chi possiede una Ford F-150. Il sistema di infotainment di Google sembrerebbe non riconoscere più l’autovettura, causando così non pochi problemi agli utenti che hanno già installato l’ultima major release di Android.

Alcune informazioni indicano che i terminali Samsung sarebbero quelli maggiormente colpiti dal bug, ma fortunatamente il team di sviluppo di Google ha già preso in carico la questione e dovrebbe rilasciare un aggiornamento il più presto possibile.

