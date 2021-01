Lo scorso giugno il team di sviluppatori di Google Foto ha completamente ridisegnato l’interfaccia di questo popolare servizio, mettendo a disposizione degli utenti un sistema di navigazione più semplice e la possibilità di visualizzare le immagini su una mappa.

Il rinnovamento è stato senza dubbio più evidente sugli smartphone ma anche la versione Web del servizio ha potuto contare su alcune modifiche ed ora pare che gli sviluppatori abbiano deciso di concentrarsi sui tablet Android, rilasciando una versione di Google Foto ottimizzata per sfruttare al meglio gli schermi di grandi dimensioni.

Google Foto migliora sui tablet

Ricordiamo che, fino a questo momento, la versione per i tablet di Google Foto poteva essere considerata sostanzialmente una variante di quella per smartphone con una barra inferiore che copriva l’intera larghezza del display anche se tutte e tre le schede erano posizionate al centro.

La nuova interfaccia ottimizzata presenta una barra superiore che aggiunge un campo di ricerca, anche se la sua posizione dipende dall’ampiezza dello schermo (su quelli di piccole e medie dimensioni è a destra, accanto all’immagine del proprio profilo e all’icona Cast mentre sui dispositivi più grandi come i Chromebok è a sinistra, con la possibilità di avere un suggerimento e un pulsante “Carica” ​​che apre l’app File di sistema).

A seguire la vecchia versione (a sinistra) e quella nuova, sia per i tablet (al centro) che per i display più grandi (a destra):

Per quanto riguarda la navigazione all’interno dell’applicazione, la barra inferiore viene sostituita da una posizionata sul lato sinistro e che può contare su più voci, rendendo più intuitivo l’utilizzo delle varie funzionalità di Google Foto.

Pare che questa versione ottimizzata per tablet di Google Foto per Android sia in fase di rilascio e richieda la release 5.25 dell’applicazione. Potete scaricarla da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: