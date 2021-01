Gli utenti indiani muniti di POCO X2, ovvero il gemello di Redmi K30, stanno ricevendo un bel regalo di inizio anno: il tanto atteso aggiornamento ad Android 11.

Novità aggiornamento 12.1.2.0.RGHINXM POCO X2

La compagnia ha infatti iniziato il rilascio dell’update 12.1.2.0.RGHINXM che aggiunge molte novità al firmware dello smartphone Android, e non solo le tante feature dell’ultima major release di Android che ormai conosciamo a memoria.

L’update, tra le altre cose, aggiunge anche le patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021, e alcune correzioni di bug molto importanti fra cui:

correzione di un bug che causava la comparsa di rumore audio dopo aver spento il display;

aggiornamento alle patch di sicurezza di gennaio 2021;

aggiornamento della MIUI ad Android 11.

POCO X2 è il primo smartphone della compagnia a ricevere la versione definiti di Android 11 in India, dopo che ad agosto è stato anche il primo a ricevere l’update alla MIUI 12. È molto probabile, inoltre, che l’update faccia da apripista per l’arrivo di Android 11 anche su POCO M2 Pro e POCO M2.

Come aggiornare POCO X2

L’update di Android 11 per POCO X2 è in fase di propagazione per gli utenti indiani e può essere scaricato tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software nel menu delle Impostazioni. In alternativa, la versione global è disponibile a questo link per l’installazione manuale.