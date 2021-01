La settimana si chiude con un rumor davvero esplosivo: LG starebbe valutando la vendita del ramo mobile. L’informazione, condivisa in queste ore da TheElec, vedrebbe la compagnia sudcoreana pronta ad ufficializzare il tutto già entro questo mese, si parla addirittura del 26 gennaio.

L’annuncio è atteso per il 26 gennaio

Il motivo della presunta decisione di vendere il ramo mobile (ancora non si sa a chi e a quanto), sarebbe legata alle scarse prestazioni economiche che l’azienda sta registrando in questi ultimi tempi, dove nemmeno il nuovo progetto di rilancio del brand inaugurato con LG WING sembra avere dato i risultati sperati.

Com’è ovvio che sia, se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe di un cambiamento del panorama mobile di enorme portata, ma sembra che almeno un executive di alto livello della compagnia abbia smentito categoricamente la notizia.

Infatti, come riporta su Twitter Mishaal Rahman di XDA, sembra proprio che il responsabile internazionale delle comunicazioni aziendali di LG avrebbe bollato il tutto come “decisamente falso, si tratta di speculazioni e rumor.” La dichiarazione di LG è quantomeno tranquillizzante, ma in ogni caso terremo le orecchie ben tese per carpire nuove informazioni riguardo l’eventuale vendita del ramo mobile di LG di cui non mancheremo di darvi notizie.