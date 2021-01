Una nuova ondata di rumor e leak ci offre la possibilità di scoprire in anticipo alcune informazioni importanti sui nuovi attesi smartphone di Redmi e HONOR.

Sono attesi due Redmi K40 con Snapdragon 888

Gli smartphone Redmi K40 e Redmi K40 Pro, attesi al lancio il mese di febbraio, tornano ad essere al centro dell’attenzione a seguito di un interessante post che il Product Director ha pubblicato su Weibo. Dalle informazioni condivise, si fa chiaramente riferimento ad almeno due smartphone della serie Redmi K40 a montare il processore Qualcomm Snapdragon 888.

L’anno scorso la compagnia cinese ha lanciato diversi terminali della serie Redmi K30, il che potrebbe accadere anche quest’anno con la serie K40. È altamente possibile, infatti, che i device a cui si fa riferimento sarebbero Redmi K40 Pro ed il successore dell’attuale Redmi K30 Pro Zoom, con eventualmente il modello Redmi K40 accompagnato invece da un processore MediaTek o Snapdragon di fascia media.

HONOR V40 si mostra in render leak

A seguito degli ultimi rumor su HONOR V40 che lo davano in arrivo per il 18 gennaio, in questi ultimi giorni abbiamo scoperto che in realtà la data di lancio sarebbe stata rimandata al 22 gennaio. Il lieve ritardo ci offre però una inattesa sorpresa: la possibilità di scoprire il design di HONOR V40 grazie ad alcuni render leak provenienti da un rivenditore cinese.

La pagina prodotto pubblicata da Susing conferma il design con un pannello frontale curvo caratterizzato da una fotocamera punch hole con sensore doppio, mentre sul retro è ben visibile un modulo fotografico rettangolare piuttosto prominente con tre sensori, flash LED e autofocus laser. Inoltre, secondo un ulteriore leak riguardante il prezzo, sembra che HONOR V40 verrà proposto a 3.999 yuan, circa 510 euro al cambio.

Purtroppo non ci sono conferme sulla scheda tecnica ma, grazie ad un nuovo teaser pubblicato dalla compagnia ormai slegata da Huawei, abbiamo la conferma che HONOR V40 vedrà la presenza della tecnologia di accelerazione GPU Turbo X per offrire maggiori prestazioni durante il gaming mobile.

Si tratta di una particolare tecnologia in grado di gestire automaticamente le prestazioni dello smartphone per mantenere bilanciate le prestazioni e la qualità grafica avendo anche un occhio di riguardo sui consumi.

In copertina Redmi K30