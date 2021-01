Dopo le ultime informazioni pubblicate circa lo sviluppo di Redmi K40, in queste ore torniamo nuovamente a parlare dell’atteso top di gamma di Redmi in quanto è stata pubblicamente confermata la data di lancio del successore di Redmi K30.

Hardware al top e prezzo contenuto

Come sempre più spesso accade, a darci conferma ufficiale del lancio imminente di Redmi K40 ci pensa direttamente l’azienda stessa, anche se in questo caso dobbiamo ringraziare un post di Lu Weibing che, su Weibo, ha confermato che Redmi K40 vedrà la luce del sole il prossimo mese.

Ma c’è di più: il poster pubblicato nel post di Weibo svela inoltre che Redmi K40 verrà proposto ad un prezzo decisamente concorrenziale. Si parla infatti di 2999 yuan, circa 380 euro al cambio. Il prezzo si mantiene in pari (più o meno) con quello di Redmi K30 per il mercato cinese, il che lo pone sicuramente come uno degli smartphone Android da tenere in considerazione per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Oltre alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 e di un modulo batteria superiore a 4000 mAh, il General Manager di Redmi sottolinea che Redmi K40 integrerà il “display flat più costoso“, probabilmente una dichiarazione pensata per indicare l’elevata qualità del pannello possibilmente al pari di quelli integrati all’interno degli smartphone Android di fascia alta.