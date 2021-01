Il 17 Gennaio si festeggia ogni anno la Giornata Mondiale della Pizza Napoletana in concomitanza con i festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, considerato il protettore dei piazzaioli.

Oggi, 16 Gennaio 2021, i clienti Vodafone possono partecipare a un nuovo evento che coinvolge l’assistente digitale TOBi, che per l’occasione avrà un avatar a tema pizza e permetterà di attivare delle promozioni dedicate, oltre a raccontare l’origine della pizza Margherita.

Vodafone celebra la Giornata Mondiale della Pizza Napoletana

Nelle giornate di oggi e domani, 16 e 17 Gennaio 2021, TOBi proporrà al cliente Vodafone principalmente l’attivazione della promozione Infinito Xmas che viene attualmente offerta nella maggior parte dei casi al costo una tantum di 9,99 euro, e in altri casi al costo una tantum di 14,99 euro, tuttavia questa promo viene inclusa gratuitamente se si attiva una rateizzazione di un dispositivo.

Infinito Xmas include minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati di traffico dati in Italia alla massima velocità disponibile (anche 5G) validi per 2 mesi dall’attivazione, trascorsi i quali la promo si disattiva in automatico.

L’attivazione di Infinito XMAS non comporta la modifica del piano tariffario, dei servizi eventualmente già attivi e dell’offerta principale attiva.

A prescindere da questa ricorrenza, la promozione Infinito Xmas è attivabile dai già clienti Vodafone fino al 30 Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, mentre per tutti i nuovi clienti Vodafone è disponibile a 9,99 euro fino a nuova comunicazione.

La promozione non è attivabile in presenza di qualsiasi altra offerta tariffaria attiva sulla SIM che prevede minuti, SMS e Giga illimitati.

Ad alcuni clienti che parteciperanno all’evento legato alla pizza napoletana potranno essere proposte altre offerte Vodafone che rientrano nelle iniziative Mese Vodafone attivabili con il primo mese gratuito, in particolare Vodafone Happy Black, le offerte Infinito Special e l’opzione di protezione della navigazione Digital Privacy & Security.