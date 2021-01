Black Shark, il sub-brand di Xiaomi, ha rivelato ieri che il suo prossimo smartphone da gaming si chiamerà Black Shark 4 e che potrà contare su una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W.

Oggi l’amministratore delegato dell’azienda ha condiviso sul social cinese Weibo il punteggio ottenuto da un prototipo di Black Shark 4 sulla piattaforma di benchmark AnTuTu. Il risultato è sorprendente.

Black Shark 4 è il nuovo re di AnTuTu

Il prototipo di Black Shark 4 utilizzato per il benchmark è riuscito a ottenere il punteggio più alto di sempre su AnTuTu: ben 788.505 punti.

Si tratta di un risultato nettamente superiore a quello ottenuto da Xiaomi Mi 11, che si aggira intorno ai 700-710 mila punti, e migliore rispetto ad altri smartphone inediti come OPPO Find X3 (circa 771.000) o iQOO 7 (circa 752.000).

Questo invidiabile risultato è il frutto della dedizione degli ingegneri di Black Shark, tuttavia il CEO dell’azienda non è ancora completamente soddisfatto e apparentemente non lo sarà fino a quando Black Shark 4 non supererà il traguardo di 800.000 punti su AnTuTu.

Dal momento che sembra esserci una campagna attiva, l’annuncio ufficiale di Black Shark 4 non dovrebbe farsi attendere per più di qualche settimana.

Lo smartphone Black Shark 4 dovrebbe offrire un display OLED con risoluzione 1080×2400 pixel e ovviamente sarà spinto dall’ultimo chipset top di gamma di Qualcomm: il SoC Snapdragon 888.