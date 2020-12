Tra le novità che il 2020 ci ha regalato per quanto riguarda i progressi tecnologici nel settore degli smartphone troviamo anche la fotocamera integrata sotto il display, soluzione che ha fatto il proprio esordio sul mercato con ZTE Axon 20 5G.

JerryRigEverything, dopo avere torturato lo smartphone di ZTE, ha deciso di procedere al suo disassemblaggio, così da scoprire come gli ingegneri del produttore abbiano inserito tutte le varie componenti all’interno della sua scocca, soffermandosi anche sul funzionamento della fotocamera sotto lo schermo, probabilmente l’aspetto più interessante di questo telefono.

Stando a quanto si apprende, ZTE Axon 20 5G utilizza due schermi impilati uno sopra l’altro, il che consente alla telecamera di guardare fuori da sotto il display di livello superiore.

La soluzione di ZTE è ancora lontana dalla perfezione, così come ci viene ricordato da chi ha già avuto la possibilità di provare la sua fotocamera in-display ma rappresenta, ad ogni modo, un primo passo verso la direzione che tanti utenti auspicano possa diventare il trend per l’industria degli smartphone: ossia quella che porterà a device tutto schermo, privi di tacche o fori per la fotocamera frontale.

ZTE Axon 20 5G fatto a pezzi da JerryRigEverything

Se siete curiosi di scoprire cosa si nasconda sotto la scocca di ZTE Axon 20 5G, non dovete fare altro che guardare il seguente video:

Ricordiamo che tra le principali feature dello smartphone, già disponibile anche nel nostro Paese, troviamo uno schermo OLED da 6,92 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.460 pixel) e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel e una batteria da 4.220 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W.