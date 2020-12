Il settore degli smartphone negli ultimi mesi non ci ha regalato molte feature rivoluzionarie e una delle novità più interessanti è probabilmente rappresentata dalla fotocamera frontale integrata sotto il display di ZTE Axon 20 5G, device disponibile anche in Italia da qualche settimana.

ZTE Axon 20 5G in un video test di resistenza

La soluzione che caratterizza questo telefono è la sua fotocamera in-display, resa possibile grazie all’utilizzo di tecnologie come Transparent Cathode, Special OLED e Transparent Array e di un chip separato che si occupa della gestione dello schermo, in modo da evitare interferenze con i circuiti della fotocamera frontale.

Anche ZTE Axon 20 5G è finito nelle mani di JerryRigEverything per uno dei suoi popolari test di resistenza e se siete curiosi di scoprire come lo smartphone se la sia cavata con lame, attrezzi appuntiti e accendino, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video:

Il display di Vivo X51 conquista DxOMark

Il team di DxOMark ha messo alla prova il display di Vivo X51, smartphone lanciato ad ottobre con alcune interessanti caratteristiche per conquistare una fetta del mercato di fascia media, come un processore Qualcomm Snapdragon 765G chipset, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata.

Per quanto riguarda il display, quello di Vivo X51 può contare su una diagonale da 6,56 pollici, con una risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.376 pixel), una densità di 398 ppi, aspect ratio 20:9 e refresh rate a 90 Hz.

Con un risultato complessivo di 87 punti, Vivo X51 raggiunge il quarto posto nella speciale classifica dei display di DxOMark, affiancando Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e Apple iPhone 12 Pro.

Tra gli aspetti migliori del display di Vivo X51 troviamo la resa dei colori, il livello di luminosità (anche sotto il sole diretto) e il filtro della luce blu che non altera troppo il colore.

A non avere convinto i tester, invece, sono state le prestazioni video (il contenuto HDR10 è troppo scuro), la precisione del touchscreen, una scarsa fluidità nella navigazione e nei giochi.

Potete trovare tutti i test effettuati seguendo questo link.