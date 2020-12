A seguito dell’arrivo dell’aggiornamento alla Open Beta 5 di OxygenOS 11 per la serie OnePlus 8, in queste ore il team di sviluppo di OnePlus ha iniziato a rilasciare una nuova build di OxygenOS 11 per OnePlus 8T.

Novità aggiornamento 11.0.6.7 OxygenOS 11

L’aggiornamento 11.0.6.7 di OyxgenOS 11 per OnePlus 8T vede l’arrivo di un gran numero di ottimizzazioni e di altre migliorie per quanto riguarda la qualità della fotocamera e della gestione della connettività. Ecco il changelog completo delle novità del nuovo update:

Sistema Ottimizzata l’esperienza delle gesture a schermo intero Aumentata la percentuale di successo degli sblocchi tramite sensore di impronte digitali per uno sblocco più rapido Aggiunta un’opzione di regolazione dell’altezza della tastiera in cui è possibile gestire la barra delle scorciatoie in basso per una migliore esperienza di input (Impostazioni > Sistema > Lingua e input > Regolazione altezza tastiera) Integrate le patch di sicurezza aggiornate a novembre 2020

Fotocamera Ottimizzata la qualità dell’immagine per gli scatti ai paesaggi notturni

Galleria Corretto un problema che impediva ad alcune foto di essere visualizzate

Rete Corretto un problema che impediva la connessione Wi-Fi Migliorata la stabilità di comunicazione

OnePlus Store (solo India) An intuitive and convenient way to manage your OnePlus account, get easy-to-access support, discover exciting members-only benefits, and shop for OnePlus products. (Please note that it can be uninstalled)



Come aggiornare OnePlus 8T

L’aggiornamento 11.0.6.7 di OxygenOS 11 per OnePlus 8T è come sempre disponibile a scaglioni, con la seconda ondata in arrivo in caso non dovessero emergere gravi instabilità o problemi software. Se però non volete attendere la disponibilità dell’aggiornamento OTA, potete effettuare il flash della nuova versione tramite i seguenti link:

