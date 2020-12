A differenza di molti produttori, che impediscono o rendono particolarmente complesso lo sblocco del bootloader, la serie ASUS ZenFone 7 è diventata fin da subito interessante per gli appassionati di modding grazie ai sorgenti del kernel e a un tool completo per lo sblocco del dispositivo.

In attesa di Android 11, per il quale è iniziato un programma beta pubblico, i possessori di uno smartphone della serie ZenFone 7 possono divertirsi a provare il modding, grazie ad alcuni porting non ufficiali. Si parte ovviamente dalla custom recovery TWRP, la cui installazione è ovviamente subordinata allo sblocco del bootloader, operazione che cancella il contenuto dello smartphone e da eseguire quindi solo dopo aver completato il backup dei propri dati.

Dopo aver installato la TWRP è il momento di una custom ROM, anche se l’interfaccia di ASUS è ormai molto simile a quella stock di Android. La prima ROM disponibile, anch’essa non ufficiale, è OmniROM, un nome storico nel panorama del modding, che al momento sembra funzionare senza problemi dopo i recenti aggiornamenti.

La ROM include già le Gapps per cui non sarà necessario flasharle in un secondo momento e con la versione più recente toglie alcuni doppioni di presenti nella AOSP. La procedura di installazione è decisamente semplice, trovate tutti i dettagli nel link a fine pagina.

Una custom ROM non sarebbe certamente perfetta senza Google Fotocamera, l’applicazione che sui Pixel riesce a creare foto di altissimo livello anche con un hardware che a prima vista potrebbe apparire limitato. Ecco dunque arrivare il porting della versione 8.0, che permette di utilizzare senza problemi anche i sensori ausiliari, permettendovi di effettuare foto grandangolari e con lo zoom ottico.

Visitando il link sottostante potete vedere numerosi sample, che attestano la bontà della soluzione, anche se la funzione zoom sembra introdurre alcune aberrazioni. Non vi resta dunque che visitare i thread dedicati alla TWRP, a OmniROM e a Fotocamera Google, dove potrete trovare i link per il download delle risorse e i commenti degli utenti che hanno già provato queste soluzioni.