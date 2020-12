PosteMobile rilancia l’offerta Creami WOW Weekend 30GB a 4,99 euro al mese

In vista del periodo natalizio, PosteMobile, noto e apprezzato operatore virtuale attivo su rete WINDTRE, ha deciso di riproporre un’ottima offerta ad un prezzo estremamente interessante: la Creami WOW Weekend 30GB a soli 4,99 euro al mese.

PosteMobile Creami WOW Weekend 30GB

Non si tratta di un’offerta inedita, ma è molto interessante per via dell’eccellente rapporto tra il bundle ricco di contenuti e il costo mensile ridotto.

Come si evince dallo screen riportato, l’offerta PosteMobile Creami WOW Weekend 30GB è disponibile soltanto online e sarà attivabile alle condizioni di seguito riportate solo fino a domenica 20 dicembre 2020 (salvo eventuali proroghe).

Per quanto riguarda il bundle, sono compresi: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30GB di traffico dati in 4G+ (su rete WINDTRE, fino a 300 Mbps). Tutto questo viene offerto a soli 4,99 euro al mese.

Inclusi nel prezzo ci sono anche i servizi di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, nonché avviso di chiamata, controllo del credito residuo al numero 401212 e la navigazione hotspot.

L’offerta si rivolge a tutti i nuovi clienti PosteMobile, con o senza portabilità del numero, e prevede un costo di attivazione e per la nuova SIM ricaricabile di 20 euro, con 10 euro di traffico incluso.

Come riportato sulla pagina ufficiale, ai fini dell’attivazione dell’offerta, i clienti possono optare per l’acquisto diretto online oppure per l’acquisto con l’assistenza di un operatore.

Per maggiori dettagli o per procedere subito all’attivazione, ecco il link all’offerta:

