Precedenti indiscrezioni riguardanti Samsung Galaxy A52 5G hanno suggerito informazioni sulla sua fotocamera principale. La variante 4G di questo smartphone è stata appena individuata sulla piattaforma di benchmark Geekbench, rivelando quale dovrebbe essere il SoC integrato nel device, oltre ai punteggi ottenuti.

Geekbench rivela SoC e specifiche di Samsung Galaxy A52 4G

Samsung Galaxy A52 dovrebbe arrivare in Europa in due varianti e la scheda individuata su Geekbench evidenzia che Samsung Galaxy A52 4G potrebbe essere trainato dal chipset Qualcomm Snapdragon 720G, tuttavia sorprende che il dispositivo abbia ottenuto punteggi superiori rispetto alla variante 5G che è alimentata dal SoC Snapdragon 750.

In single-core, Samsung Galaxy A52 4G ha ottenuto 554 punti a fronte dei 298 punti della versione 5G, mentre in multi-core la variante 4G ha ottenuto 1.689 punti, battendo ancora il punteggio di 1.001 della variante 5G.

Il codice modello SM-A525F si riferisce alla versione 4G di Samsung Galaxy A52, mentre SM-A526B si riferisce alla versione 5G.

Tuttavia, è importante notare che il Galaxy A52 5G utilizzato per il test poteva essere un’unità di pre-produzione ed era dotata di 6 GB di RAM, rispetto agli 8 GB di RAM del Galaxy A52 4G.

La scheda riporta anche alcune altre specifiche della versione 4G dello smartphone, ossia Android 11 preinstallato con interfaccia One UI 3.0.

Attualmente non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito alla data di lancio di Samsung Galaxy A52, ma molto probabilmente Samsung lo presenterà nel primo trimestre del 2021, tuttavia potrebbe non esistere una versione del device potenziata con tecnologia Exynos per i mercati al di fuori degli Stati Uniti e della Corea del Sud.

Da non perdere: Migliori smartphone Samsung: la classifica di dicembre 2020