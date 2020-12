Sulla scia dei rumor circa le colorazioni e le specifiche del modulo fotografico di Samsung Galaxy A52, in queste ore un nuovo rumor riporta che il colosso sudcoreano avrebbe in programma di commercializzare Samsung Galaxy A52 in Europa Occidentale nelle varianti con connettività 4G e 5G.

Sono attese versioni con 4G e 5G

Samsung Galaxy A52 4G (codice prodotto SM-A525F) e Samsung Galaxy A52 5G (codice prodotto SM-A526B), sembra che arriveranno in Europa in varianti differenti sia per quanto riguarda lo spazio a disposizione che per il quantitativo di memoria RAM.

Samsung Galaxy A52 con connettività 5G è atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 750G, con 6 GB di RAM e con la One UI 3.0 basata su Android 11. Della versione 4G di Samsung Galaxy A52 si sa ancora poco, ma è probabile che arriverà con un hardware meno prestante della versione con il 5G. Ad oggi i rumor sullo smartphone medio gamma di Samsung parlano di una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP ed una fotocamera macro da 5 MP.

Purtroppo il rumor di oggi non svela ulteriori informazioni circa la probabile data di lancio dello smartphone né il prezzo di lancio, ma siamo certi che torneremo sull’argomento già a partire dalle prossime settimane.

In copertina Samsung Galaxy A51